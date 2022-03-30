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Обыски прошли в офисах дочек "Газпрома" в Германии

21:02
  • среда
  • 30 марта 2022

Чиновники решили выяснить роль концерна в повышении цен на газ в европе

Рейды в офисах дочерних компаний "Газпрома" в Германии провели чиновники Евросоюза. Они решили выяснить роль российского концерна в рекордном подорожании газа в Европе.

"Газпром" продолжает подачу газа для транзита через Украину в Европу
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Как сообщило агентство Bloomberg, проверки прошли в офисах компаний "Газпром Германия" и Wingas. На эти две компании приходится около 20% поставок газа в ФРГ. От комментариев представители Еврокомиссии и обеих компаний отказались, не сообщили подробностей и в "Газпром экспорте".

Расследование Еврокомиссия начала еще в октябре прошлого года. Следователи должны установить, соблюдаются ли нормы ЕС по конкуренции на рынке газа, не применялись ли картельные сговоры или стратегии по ограничению поставок для повышения цен, передает ТАСС.

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