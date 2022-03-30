Сына Байдена уличили в связях с китайской энергокомпанией

Хантер Байден получил от партнеров 5 миллионов долларов

Хантер Байден в 2017-2018 годах получил почти 5 миллионов долларов от китайской энергетической компании CEFC. Был ли вовлечен в схему отец подозреваемого, президент США Джо Байден, пока неясно, пишет Washington Post.

"За период в 14 месяцев китайский энергетический конгломерат (CEFC) и его руководители заплатили контролируемым Хантером Байденом и его дядей компаниям 4,8 миллиона долларов", - сообщает газета, ссылаясь на недавно опубликованные банковские данные и электронные письма с жесткого диска ноутбука сына президента.

Отмечается, что документы демонстрируют способы, которыми семейство получила выгоду от десятилетий, которые Джо Байден провел на госслужбе. Как стало известно, летом 2017 года Хантер Байден подписал контракт с одним из руководителей CEFC Дун Гунвэнем о создании совместной инвестиционной компании Hudson West III LLC. Деньги потекли на счета Байдена-младшего и его дяди, младшего брата Джо Байдена Джеймса - владельца консалтинговой компании Lion Hall Group. Помимо этого, Хантер Байден получил миллионный контракт на юридическую поддержку одного из руководителей CEFC Патрика Хо, который вскоре был арестован ФБР по обвинению в подкупе властей Чада и Уганды.

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