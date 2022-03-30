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В Минобороны рассказали о "летучих эскадронах смерти" в Харькове

22:11
  • среда
  • 30 марта 2022

Отряды разъезжают на "бандер-мобилях" и запугивают горожан

Минобороны России обнародовало новые данные о преступлениях украинских нацистов. По улицам Харькова разъезжают "летучие эскадроны смерти": эти отряды запугивают горожан, ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулеметов по жилым домам.

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"Террористы националистических батальонов создали так называемые "летучие эскадроны смерти", которые на насильно изъятых у мирного населения автомобилях… переоборудованных в "бандер-мобили", разъезжают по улицам города и с целью запугивания горожан ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулеметов по жилым домам", - сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Генерал обратился к руководителям ООН, МККК и других международных организаций использовать свой авторитет, чтобы принудить власти в Киеве к выполнению ими гуманитарных обязательств. Мизинцев подчеркнул: для спасения жителей города требуются незамедлительные решения по стабилизации гуманитарной обстановки, передает РИА Новости.

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