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"Заставить Россию истекать кровью": эксперт назвала роль Украины

09:43
  • четверг
  • 31 марта 2022

Вероника Крашенинникова убеждена, что Киев решает утилитарную задачу по плану США

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили переговоры России и Украины. Киев обещает не вступать в НАТО. Но не станет ли её сближение с Евросоюзом прикрытием для укрепления военного партнёрства с Западом? Как гарантировать выполнение Киевом принятых обязательств? В какой мере США влияют на переговорную позицию Украины? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответила гендиректор Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова.

"Украина решает утилитарную задачу. Как говорят в Вашингтоне: "Заставить Россию истекать кровью". И на международной арене обвинять Россию в военных преступлениях. Создавать очень сильно негативный резонанс. Если бы президент Украины Владимир Зеленский оторвался от Вашингтона, его бы, скорее всего, вогнали в ранг вассала. Ему скажут: "Парень, мы тебя поставили, мы тебя вооружили, так воюй, ты только для этого здесь находишься"… Подвижки могут происходить, но США в этом не заинтересованы, - сказала эксперт.

Полный комментарий Вероники Крашенинниковой смотрите в видео.

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