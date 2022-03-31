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Запретный знак: на Западе под санкции попала буква Z

08:41
  • четверг
  • 31 марта 2022

Литовские депутаты призвали запретить использование символа российской армии

Как известно, А и Б сидели на трубе. Детскую загадку пора модернизировать и запустить в политический оборот. Где-то между русскими А и Б притаилась грозная буква Z. Пусть из латиницы, но европейцы решили эту букву победить и запретить за то, что эту букву наносят на нашу бронетехнику. Иначе нельзя. Китайское издание Global Times публикует статью о том, как запрет Запада на символ Z стал проявлением русофобии.

Известная страховая компания, название которой по-английски произносится как "Зуриг иншуранс" удалила свой логотип с буквой Z из социальных сетей. Как их теперь называть? Урих? Литовские депутаты призвали запретить в стране использование символа российской армии Z. Глава Министерства обороны Артис Пабрикс поддержал. И латинскую V заодно. Производитель телефонов убрал страшную букву из названия своего смартфона. Global Times приводит советы из соцсетей: Зеленскому убрать первую букву из своей фамилии и стать просто Еленским. Китайские товарищи помогают западным партнерам проявлять бдительность.

Еще одна культовая вещица, ее точно пора переименовать. Зажигалка Иппо, она что, за русских?

Известная фирма "Луи Виттон" уже погорела на своих браслетах, в которых разглядели страшную букву. Оправдания не принимаются! В соцсетях истерика: русским продались.

- Нашим военным нужно каждую неделю буквы на бортах менять. Так, глядишь, весь английский алфавит им запретим.

Зед – это символ победы в русском языке, издеваются карикатуристы. А что остается когда в голове у людей в действительности всё не так, как на самом деле.

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