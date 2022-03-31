Басурин: украинских силовиков не выпустят из Мариуполя

Жизнь им при этом сохранят

Представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил в разговоре с РИА "Новости", что украинским силовикам уже было сделано предложено сложить оружие и выйти по коридору из Мариуполя, они отказались.

"Поэтому они, считается, уже не боевики, они являются преступниками. Потому что они убивали гражданское население", - добавил Басурин.

Он уточнил, что противникам сохранят жизнь, но их при этом не отпустят.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида.

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