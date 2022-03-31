ФАС хочет запретить валютные контракты внутри России

Документ подразумевает изменения в Гражданский кодекс

Как пишет в четверг РБК, Федеральная антимонопольная служба разработала законопроект, который запрещает привязку цен контрактов на производимые в России для внутреннего рынка товары к валютным курсам.

Уточняется, что документ подразумевает изменения в Гражданский кодекс, его вынесут на рассмотрение на заседании Совета при президенте России по кодификации и совершенствованию законодательства.

Уже заключенные договоры необходимо будет изменить в течение 30 дней с момента опубликования закона.

В пояснительной записке говорится, что к документу говорится, что разработан он рамках мер по обеспечению развития экономики в условиях санкционного давления. Закон может быть рассмотрен 31 марта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"