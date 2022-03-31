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ФАС хочет запретить валютные контракты внутри России

07:40
  • четверг
  • 31 марта 2022

Документ подразумевает изменения в Гражданский кодекс

Как пишет в четверг РБК, Федеральная антимонопольная служба разработала законопроект, который запрещает привязку цен контрактов на производимые в России для внутреннего рынка товары к валютным курсам.

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Уточняется, что документ подразумевает изменения в Гражданский кодекс, его вынесут на рассмотрение на заседании Совета при президенте России по кодификации и совершенствованию законодательства.

Уже заключенные договоры необходимо будет изменить в течение 30 дней с момента опубликования закона.

В пояснительной записке говорится, что к документу говорится, что разработан он рамках мер по обеспечению развития экономики в условиях санкционного давления. Закон может быть рассмотрен 31 марта.

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