Представители США и ЕС обсудили "изоляцию России от экономик"

В Вашингтоне собрали специальное заседание для обсуждения давления на Москву

В Вашингтоне состоялось первое заседание диалога высокого уровня по России, которое провели представители внешнеполитических ведомств США и Евросоюза, передает ТАСС.

Уточняется, что обсуждались шаги, направленные на "изоляцию России от экономик США и ЕС и международной финансовой системы". Участие принимали в том числе заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд и замгенсека внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора.

Было отмечено, что необходимо "обеспечение строжайшего выполнения уже введенных мер". Кроме того, стороны договорились предпринять "дополнительные шаги по еще большей изоляции России".

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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