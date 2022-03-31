Захарова указала на нежелание США видеть мир на Украине

Белый дом отказывается быть гарантом безопасности

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление Белого дома о том, что там пока не готовы рассуждать ни о какой конкретике в плане возможного предоставления Украине гарантий безопасности.

"Став гарантом безопасности Украины, Белый дом взял бы на себя обязательства сохранения мира в этой стране. Но в планы американских либеральных демократов это не входит", - написала спикер внешнеполитического ведомства в Telegram.

Как уточнила дипломат, входят при этом в планы США поставки оружия, создание биолабораторий и "управление марионеточными режимами".

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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