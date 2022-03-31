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Япония вновь назвала южные Курилы "незаконно оккупированными"

07:55
  • четверг
  • 31 марта 2022

Формулировку добавили в "Синюю книгу по дипломатии"

Как пишет в четверг со ссылкой на источники агентство Киодо, власти Японии вернули в "Синюю книгу по дипломатии" за 2022 год формулировку о том, что Южные Курилы "в настоящее время незаконно оккупированы Россией".

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"Было возвращено резкое выражение о том, что это "территории, которые являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированные Россией", - сказано в сообщении.

Уточняется, что формулировка возвращена в специальный раздел про "северные территории", как в Японии называют южные острова Курильской гряды.

Ранее Токио из-за ситуации на Украине ввел в отношении Москвы несколько пакетов санкций. Россия, в частности, была исключена из режима наибольшего благоприятствования в торговле. Кроме того, был введен запрет на экспорт 275 видов товаров.

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