Япония вновь назвала южные Курилы "незаконно оккупированными"

Формулировку добавили в "Синюю книгу по дипломатии"

Как пишет в четверг со ссылкой на источники агентство Киодо, власти Японии вернули в "Синюю книгу по дипломатии" за 2022 год формулировку о том, что Южные Курилы "в настоящее время незаконно оккупированы Россией".

"Было возвращено резкое выражение о том, что это "территории, которые являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированные Россией", - сказано в сообщении.

Уточняется, что формулировка возвращена в специальный раздел про "северные территории", как в Японии называют южные острова Курильской гряды.

Ранее Токио из-за ситуации на Украине ввел в отношении Москвы несколько пакетов санкций. Россия, в частности, была исключена из режима наибольшего благоприятствования в торговле. Кроме того, был введен запрет на экспорт 275 видов товаров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"