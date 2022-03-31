Условия остались прежними

В России стартует новый этап программы детского кешбэка. По ней можно вернуть половину стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.

Отдохнуть - с выгодой для родителей - дети смогут с 1 мая по 31 августа. Условия остались прежними - чтобы на карту "Мир" вернулись средства, необходимо ее зарегистрировать в системе лояльности. А также убедиться, что выбранный детский лагерь - участник программы. Список есть на сайте мир путешествий.рф. Ограничений по количеству поездок нет.

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