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Названы возможные сроки референдума о вхождении Южной Осетии в состав России

08:39
  • четверг
  • 31 марта 2022

Голосование может пройти в мае-июне

Южная Осетия готова предпринять юридические шаги для вхождения в состав Российской Федерации. Соответствующий референдум может пройти в ближайшее время. С таким заявлением накануне выступил глава республики Анатолий Бибилов.

"Главная историческая, стратегическая цель осетинского народа - народа разделённого - объединение в рамках одного государства. И это государство - Российская Федерация. Эту цель наш народ обозначал неоднократно", - заявил он.

Референдум может пройти уже в мае-июне. Точнее станет известно после проведения выборов президента республики 10 апреля. Об этом заявил агентству ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

В советские годы Южная Осетия входила в состав Грузии. Распад СССР привёл к тому, что в регионе вспыхнул межэтнический конфликт. В 1991 году республика провозгласила независимость. Тбилиси не раз пытался силой вернуть её в состав Грузии. В 2008 году это привело к вооружённому конфликту с Россией, и тогда Москва признала независимость Южной Осетии. Между нашими странами были установлены самые тесные связи, но южане не раз высказывали желание воссоединиться с республикой Северная Осетия-Алания, которая входит в состав России.

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