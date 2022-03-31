Минобороны рассказало о подвигах российских военных

Военные проявили мужество в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса

В Минобороны России рассказали о мужестве наших солдат и офицеров в ходе проведения военной спецоперации по защите Донбасса.

Сержант Давид Асаев под массированным огнем противника сумел восстановить поврежденное артиллерийское орудие и силами своего экипажа прямой наводкой уничтожил два миномётных расчета и 18 националистов. Таким образом, российские подразделения отразили атаку и смогли создать условия для контрудара по врагу.

Самоотверженные действия старшего прапорщика Андрея Путилина позволили восстановить спутниковую связь, которая была нарушена во время сильных обстрелов со стороны националистов. Координаты расположения подразделений неприятеля передали в вышестоящий штаб и вскоре семь единиц военной техники и более 100 человек живой силы ВСУ были уничтожены.

Рядовой Андрей Хасанов с товарищами во время инженерной разведки мостов и переправ обнаружил украинских диверсантов, которые готовили провокацию в отношении наших войск. Завязался бой. Хасанов сумел пробраться в тыл противника, заминировать бронетехнику и дистанционно взорвать 4 машины, лишив врага огневой поддержки.

А капитан Юрий Овсянников со своей танковой ротой при освобождении населенного пункта с ходу прорвал оборону противника, уничтожил около 10 БМП, 5 танков, 3 крупнокалиберных пулемёта и свыше 30 националистов. Развивая наступление, наши танкисты заняли господствующую высоту и окончательно сокрушили противника.

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