МИД России назвал основную причину кризиса на Украине

К этому привели действия НАТО и США

Главной причиной кризиса на Украине стала политика, которую на протяжении нескольких десятилетий проводило НАТО под руководством США. С таким заявлением в четверг, 31 марта, выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что после исчезновения Советского Союза Североатлантический альянс продолжил продвигать свою военную инфраструктуру дальше на восток, накачивая Украину оружием и создавая там военную инфраструктуру.

Эти действия угрожали безопасности России и являлись серьезным нарушением принятых в ОБСЕ и в рамках отношений Россия — НАТО решений не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств, цитирует Лаврова пресс-служба МИД России.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина полностью подконтрольна Соединенным Штатам, а Запад использует ее как геополитический таран против России. Захарова подчеркнула, что Запад дает украинской стороне деньги, оружие и боеприпасы, с помощью которых власти в Киеве продолжают убивать мирное население.

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