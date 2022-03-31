Первый дипломат правительства талибов получил аккредитацию в России

МИД России отметил усилия Кабула по расширению международных связей

Прибывший в феврале в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России), получил аккредитацию в МИД России. Об этом в четверг, 31 марта, рассказал глава российского ведомства Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России отметил активную работу Кабула над расширением дипломатических и экономических связей, регулярные встречи с зарубежными партнерами в двустороннем и многостороннем форматах, постепенное налаживание торгово-экономического взаимодействия.

По словам Лаврова, эти шаги способствуют международному признанию новых афганских властей, хотя основным препятствием для официального признания нового правительства в Кабуле остается его недостаточная репрезентативность. Глава МИД России пояснил, что имеет в виду отсутствие в органах власти представителей интересов не только разных этнических групп страны, национальных и конфессиональных меньшинств, но и политических сил.

Министр подчеркнул, что координировать решение вопросов восстановления Афганистана должна ООН, однако прошло почти полгода, пока международная организация откликнулась на этот призыв и объявила о проведении конференции высокого уровня по гуманитарному содействию Афганистану.

Лавров призвал активизировать работу с руководством ООН и ее миссией в Афганистане, чтобы учесть интересы соседей и других региональных партнеров государства в ходе восстановления этой страны, сообщается на официальном сайте МИД России.

В декабре 2021 года официальный представитель движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России) Забиулла Муджахид заявил, что правительство талибов собирается назначить посла Афганистана в России. При этом кандидатуру возможного посла и сроки его назначения Муджахид не назвал.

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