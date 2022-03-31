Российский посол объяснил попытки США исказить потери России в спецоперации

Замыслы Вашингтона реализовать не удастся, предупредил дипломат

Старший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд умышленно завысила показатель потерь российских Вооруженных сил на Украине. Об этом в четверг, 31 марта, рассказал посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

30 марта Нуланд заявила, будто потери ВС России в ходе спецоперации на Украине превысили 10 тысяч человек.

В ответ на это Антонов подчеркнул, что за такими высказываниями скрывается циничный расчет – вызвать общественное недовольство в нашей стране. Достичь этой цели не получится, подчеркнул дипломат.

Российский посол порекомендовал для получения достоверной информации о происходящем на Украине обращаться к российским официальным источникам. Ход военной спецоперации в ежедневном режиме освещается Министерством обороны России, сообщается в Telegram-канале российского посольства в США.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите республик Донбасса. 25 марта российское Министерство обороны рассказало, что за месяц проведения спецоперации погиб 1 351 российский военнослужащий, 3 825 получили ранения.

При этом потери украинских войск составили порядка 30 тысяч человек, в том числе более 14 тысяч — безвозвратные и около 16 тысяч — санитарные.

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