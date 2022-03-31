ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российский посол объяснил попытки США исказить потери России в спецоперации

09:01
  • четверг
  • 31 марта 2022

Замыслы Вашингтона реализовать не удастся, предупредил дипломат

Старший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд умышленно завысила показатель потерь российских Вооруженных сил на Украине. Об этом в четверг, 31 марта, рассказал посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
Захарова указала на нежелание США видеть мир на Украине

30 марта Нуланд заявила, будто потери ВС России в ходе спецоперации на Украине превысили 10 тысяч человек.

В ответ на это Антонов подчеркнул, что за такими высказываниями скрывается циничный расчет – вызвать общественное недовольство в нашей стране. Достичь этой цели не получится, подчеркнул дипломат.

Российский посол порекомендовал для получения достоверной информации о происходящем на Украине обращаться к российским официальным источникам. Ход военной спецоперации в ежедневном режиме освещается Министерством обороны России, сообщается в Telegram-канале российского посольства в США.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите республик Донбасса. 25 марта российское Министерство обороны рассказало, что за месяц проведения спецоперации погиб 1 351 российский военнослужащий, 3 825 получили ранения.

При этом потери украинских войск составили порядка 30 тысяч человек, в том числе более 14 тысяч — безвозвратные и около 16 тысяч — санитарные.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Анатолий Антонов
Анатолий Антонов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.