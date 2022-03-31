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Москвичей в четверг ждет мокрый снег "средней интенсивности"

08:13
  • четверг
  • 31 марта 2022

Температура поднимется до плюс трех градусов

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил в беседе с РИА "Новости", что в четверг в Москве ожидается облачная погода с небольшими прояснениями.

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"Во второй половине дня, после полудня сразу временами снег, мокрый снег средней интенсивности", - уточнил метеоролог.

Термометры в столице покажут плюс 1-3 градуса, по области минус 2 - плюс 3.

Ветер будет восточный 4-9 метров в секунду, атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

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