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В России упал спрос на смартфоны

08:38
  • четверг
  • 31 марта 2022

Эксперты объяснили это явление

Как сообщил вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин, в марте 2022 года на российском рынке смартфонов было реализовано порядка 1,4 миллиона устройств на сумму 36,7 миллиарда рублей.

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"Относительно аналогичного периода прошлого года рынок просел на 7% в количестве и на 2% в выручке", - уточнил он (цитата по ТАСС).

Аналитики также отмечают, что средний чек на смартфоны сократился до 26 тысяч рублей (на 5%).

По мнению экспертов, связано снижение спроса на смартфоны с резко возросшим спросом на бытовую технику, колебаниями валютного курса и задержками поставок.

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