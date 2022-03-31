ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В порт Владивостока зашла яхта Nord миллиардера Мордашова

09:59
  • четверг
  • 31 марта 2022

Посмотреть на швартовку собрались десятки человек

Сегодня в порт Владивостока прибыла 142-метровая яхта Nord российского миллиардера Алексея Мордашова.

Судно следовало с Сейшельских островов. Путь до столицы Приморья занял почти три недели. Посмотреть на швартовку собрались десятки человек. Примерная стоимость яхты - более 300 миллионов долларов. Её владелец попал под западные санкции еще 28 февраля.

Алексей Мордашов - основной собственник "Северстали". В прошлом году он возглавил рейтинг богатейших людей России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивают свыше 29 миллиардов долларов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Яхта Nord российского бизнесмена Алексея Мордашова
Яхта Nord российского бизнесмена Алексея Мордашова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.