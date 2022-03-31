В порт Владивостока зашла яхта Nord миллиардера Мордашова

Посмотреть на швартовку собрались десятки человек

Сегодня в порт Владивостока прибыла 142-метровая яхта Nord российского миллиардера Алексея Мордашова.

Судно следовало с Сейшельских островов. Путь до столицы Приморья занял почти три недели. Посмотреть на швартовку собрались десятки человек. Примерная стоимость яхты - более 300 миллионов долларов. Её владелец попал под западные санкции еще 28 февраля.

Алексей Мордашов - основной собственник "Северстали". В прошлом году он возглавил рейтинг богатейших людей России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивают свыше 29 миллиардов долларов.

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