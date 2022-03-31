Число прибывших в Россию из Донбасса и с Украины превысило 500 тысяч

Среди них - более 107 тысяч детей

Из ДНР, ЛНР и с Украины в Россию прибыли уже более полумиллиона человек, передает в четверг ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

"По состоянию на утро 31 марта в Россию с территории ДНР, ЛНР и Украины прибыли почти 530 тыс. человек", - рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что за минувшие сутки границу пересекли около 37 тысяч.

Среди прибывших - более 107 тысяч детей. Большинство приехали через границу в Ростовской области из ДНР и ЛНР.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей. Как обозначили в Минобороны, в настоящий момент главная цель спецоперации - освобождение Донбасса.

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