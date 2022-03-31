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МВФ признал ослабление доллара

09:21
  • четверг
  • 31 марта 2022

На это влияют антироссийские санкции

Введенные Западом санкции против России ведут к постепенному ослаблению позиций доллара, что может изменить структуру мировой валютной системы. Об этом рассказала первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.
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Как пояснила представитель фонда, антироссийские рестрикции могут привести к появлению небольших валютных блоков, в основе взаимоотношений которых будет лежать торговля между отдельными группами стран. Этот процесс уже идет, "некоторые страны пересматривают валюту, в которой им платят за торговлю".

Даже в этом случае доллар не утратит статуса основной глобальной валюты, полагает Гопинат, однако "на меньшем уровне фрагментация, безусловно, вполне возможна", сообщает The Financial Times.

После введения Западом антироссийских санкций, в том числе заморозки резервов Центробанка, президент России Владимир Путин объявил о переводе расчетов за поставки российского газа в рубли. Данные о механизме оплаты поставок российского газа в рублях появятся 31 марта.

Западные государства выразили недовольство таким решение, однако в Кремле объявили, что Москва не намерена заниматься благотворительностью в вопросах поставок энергоносителей, поскольку не Россия является инициатором идеи постепенного отказа Европы от приобретения российского газа.

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