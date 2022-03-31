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Лавров напомнил США об ответственности за судьбы афганских граждан

09:51
  • четверг
  • 31 марта 2022

США должны взять на себя основное финансовое бремя по преодолению кризиса

Россия считает неприемлемым размещение любой военной инфраструктуры США и НАТО в странах Центральной Азии, граничащих с Афганистаном. Об этом в Китае на министерской встрече государств-соседей республики заявил Сергей Лавров. 

Как отметил глава нашего МИД, подобные замыслы противоречат интересам безопасности и обязательствам ОДКБ. Сейчас главная задача международного сообщества - помочь Афганистану в решении гуманитарных проблем и в возрождении экономики. Страна, по словам министра, после 20-летнего присутствия НАТО находится в очень плохом состоянии. Запад потерпел полный крах в эксперименте по навязыванию чуждых афганскому народу рецептов и ценностей.

"Коллективный Запад несет прямую ответственность за сегодняшнюю гуманитарную обстановку, плачевное состояние афганской экономики. И поэтому должен взять на себя основное финансовое бремя по преодолению кризиса и стабилизации ситуации. Однако Вашингтон, как мы не раз видели,  пытается уйти от ответственности за судьбы афганских граждан и беженцев, включая тех, кто обслуживал американцев и теперь застрял по пути в США в транзитных странах", - сказал глава МИД России Сергей Лавров.

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