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Москва считает неприемлемым размещение НАТО в Центральной Азии

09:13
  • четверг
  • 31 марта 2022

Это противоречит интересам безопасности стран региона

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе пленарной сессии на встрече в формате стран-соседей Афганистана, что Москва считает неприемлемым размещение военной инфраструктуры НАТО в Центральной Азии.

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"Как мы уже заявляли, считаем неприемлемым размещение любой военной инфраструктуры США и НАТО или обслуживавших их афганцев на территории соседних государств, в первую очередь в Центральной Азии", - приводит слова главы внешнеполитического ведомства РИА "Новости".

Как уточнил министр, подобные замыслы противоречат интересам безопасности стран региона.

Кроме того, Лавров заметил, что ситуация с безопасностью в Афганистане, несмотря на прекращение там боевых действий, нестабильна, ведут деятельность террористы.

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