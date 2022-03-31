Москва считает неприемлемым размещение НАТО в Центральной Азии

Это противоречит интересам безопасности стран региона

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе пленарной сессии на встрече в формате стран-соседей Афганистана, что Москва считает неприемлемым размещение военной инфраструктуры НАТО в Центральной Азии.

"Как мы уже заявляли, считаем неприемлемым размещение любой военной инфраструктуры США и НАТО или обслуживавших их афганцев на территории соседних государств, в первую очередь в Центральной Азии", - приводит слова главы внешнеполитического ведомства РИА "Новости".

Как уточнил министр, подобные замыслы противоречат интересам безопасности стран региона.

Кроме того, Лавров заметил, что ситуация с безопасностью в Афганистане, несмотря на прекращение там боевых действий, нестабильна, ведут деятельность террористы.

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