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Утверждена дорожная карта по развитию виноделия в России

09:29
  • четверг
  • 31 марта 2022

Первоочередные меры охватывают период до 2024 года

Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила дорожную карту по развитию виноделия в России, первоочередные меры охватывают период до 2024 года, а инвестирование в мелиоративный комплекс юга России - до 2030 года, передает РИА "Новости".
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В новой программе более 20 мероприятий, ответственность за большинство их них возложена на Минсельхоз. Аграриев будут обеспечивать пригодными землями, оборудованием, посадочным материалом.

Кроме того, речь идет о внедрении системы "прослеживаемости качества продукции виноградарства и виноделия". Также отдельным пунктом выделена организация производства специализированной техники.

Вместе с тем в документ входят мероприятия по повышению плодородия виноградопригодных земель, агрозащите виноградных насаждений.

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