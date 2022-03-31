Утверждена дорожная карта по развитию виноделия в России

Первоочередные меры охватывают период до 2024 года

Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила дорожную карту по развитию виноделия в России, первоочередные меры охватывают период до 2024 года, а инвестирование в мелиоративный комплекс юга России - до 2030 года, передает РИА "Новости".

В новой программе более 20 мероприятий, ответственность за большинство их них возложена на Минсельхоз. Аграриев будут обеспечивать пригодными землями, оборудованием, посадочным материалом.

Кроме того, речь идет о внедрении системы "прослеживаемости качества продукции виноградарства и виноделия". Также отдельным пунктом выделена организация производства специализированной техники.

Вместе с тем в документ входят мероприятия по повышению плодородия виноградопригодных земель, агрозащите виноградных насаждений.

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