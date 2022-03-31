Китай допустил переход на рубли и юани в расчетах с Россией

Участники торгово-экономической деятельности вправе сами выбирать валюту

Власти Китая не исключают возможности перехода на рубли или юани в торговле энергоносителями с Россией. Об этом в четверг, 31 марта, рассказали в китайском министерстве иностранных дел.

В ведомстве напомнили, что при осуществлении двусторонних взаиморасчетов субъекты рынка могут выбирать валюту в соответствии с собственными потребностями. С учетом этого китайские компании намерены более активно использовать рубли или юани в торговле с Россией на равноправной и взаимовыгодной основе с учетом изменения ситуации на рынке.

Преимуществом использования национальных денежных единиц в процессе регулярного торгово-экономического взаимодействия Пекин назвал возможность избежать валютных рисков и снизить издержки, связанные с обменом валюты.

При этом в МИД Китая отметили, что "по различным соображениям" государство будет осуществлять расчеты и в валюте других государств, сообщает ТАСС.

Российские власти ранее объявили о переходе на рубли в расчетах за поставки газа из России. У западных государств это вызвало неприятие и обвинения в нарушении условий контрактов.

При этом Москва и Минск договорились перевести расчеты за энергоресурсы в рубли, отметив, что "нет никакого смысла больше привязываться к некой третьей валюте".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"