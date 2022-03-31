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Украина начала переговоры с Польшей о закрытии белорусской границы

09:39
  • четверг
  • 31 марта 2022

Об этом рассказал украинский посол

Украинские власти проводят переговоры с Польшей по вопросу закрытия польско-белорусской границы. Об этом рассказал посол Украины в Польше Андрей Дещица.
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По словам украинского дипломата, Украина обратилась с аналогичной просьбой о закрытии границ с Белоруссией к властям Литвы, Латвии и Эстонии.

Андрей Дещица выразил мнение, что "это решение будет принято", в таком случае не потребуется решение руководства всего Евросоюза, сообщает РБК.

Ранее в Минске заявляли, что Польша и Литва продолжают игнорировать выполнение договоренностей по пропуску грузовиков на свою территорию, в результате польские пограничные пункты пропуска остаются самыми загруженными на пути следования в Евросоюз.

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