Япония не намерена выходить из проекта "Сахалин-2"

Контрольный пакет акций принадлежит "Газпрому"

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в ходе выступления в парламенте, что его страна не собирается выходить из нефтегазового проекта "Сахалин-2".

"Это чрезвычайно важный проект для нашей энергетической безопасности, поскольку он способствует долгосрочным, недорогим и стабильным поставкам СПГ", - объяснил политик (цитата по ТАСС).

"Сахалин-2" - реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции нефтегазовый проект. Контрольный пакет акций принадлежит "Газпрому".

Доля России в общем объеме японского импорта СПГ в последние годы составляла около 8,8%.

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