Росгвардия задержала на Украине высокопоставленного сотрудника СБУ

Задержанный координировал деятельность диверсантов

Поисковая группа Росгвардии задержала в Киевской области Украины высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины. Об этом в четверг, 31 марта, рассказали в пресс-службе российского ведомства.

Задержанный, предположительно, осуществлял координацию работы диверсионных групп украинских националистических формирований на территории северо-западных районов Киевской области.

При осмотре места жительства задержанного были найдены семь единиц огнестрельного оружия и более 240 патронов различного калибра, рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Ранее сообщалось, что ФСБ, МВД и Следственный комитет провели операции в 23 регионах России, в ходе которых задержали 60 сторонников украинской неонацистской группировки "М.К.У.". У них изъяли оружие, боеприпасы и средства связи, содержащие переписку с создателем группировки.

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