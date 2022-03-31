Собянин увеличил срок действия льготных парковочных разрешений для автомобилей каршеринга

В условиях роста цен у операторов нет возможностей для обновления парка машин

Срок действия льготных парковочных разрешений для автомобилей каршеринга увеличивался до четырех лет. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Ранее срок составлял три года.

"В условиях роста рыночных цен на легковые автомобили и ограниченного предложения новых моделей операторы каршеринга не имеют достаточных финансовых ресурсов и возможностей для обновления парка машин в ранее планировавшихся объемах. При этом в распоряжении операторов имеется 13 тыс. автомобилей, находящихся в хорошем техническом состоянии, которые пришлось бы вывести с рынка в связи с истечением трехлетнего срока использования", - отмечается в тексте.

Кроме того, до двух лет увеличен возраст автомобилей каршеринга, допустимый для оформления парковочных разрешений. Решение вступит в силу с 18 апреля.

Помимо этого, до 1 января 2023 года отложена интеграция мобильных приложений операторов каршеринга с единым городским приложением MAAS "Московский транспорт".

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