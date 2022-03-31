ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Создатели сети "Грядка" планируют открыть в Москве около 20 ресторанов здорового питания

10:27
  • четверг
  • 31 марта 2022

У сети уже 14 ресторанов по всей России

Создатели сети ресторанов здорового питания "Грядка" планируют открыть в Московском регионе около 20 ресторанов и заявляют, что смогут заменить McDonald's. Об этом рассказал владелец сети ресторанов "Грядка" Дмитрий Романов.

Ресторатор Антон Пинский подал заявку на грант мэра Москвы на создание сети фастфуда
Ресторатор Васильчук подал заявку на грант мэра Москвы для развития сетей фастфуда

Как уточнил Романов, "Грядка" уже 11 лет работает в регионах. В 2020 году сеть решила зайти в Москву и построила фабрику на 5 тыс. кв. м в Лобне. Рестораны "Грядка" уже работают в Долгопрудном, Лобне и Дмитрове — всего 14 заведений по всей России.

Создатели сети планируют в течение полутора месяцев открыть восемь ресторанов в Москве и еще десять — в Московской области. При этом рестораны могут занимать площадь и 100, и 500 кв. м. Владельцы сети готовы открыть их на месте закрывающихся Starbucks и McDonald's.

Романов подчеркнул, что все продукты для ресторанов закупаются у отечественных производителей. Москвичи вместо гамбургеров смогут попробовать нормальной здоровой русской кухни.

— В перспективе, безусловно, мы сможем заменить McDonald's, потому что это навязанная с Запада нашим детям история. И мы готовы дать нормальное питание нашим детям, — подчеркнул владелец сети. Он добавил, что в настоящее время готовится заявка на грант мэра Москвы для развития сети ресторанов в столице. 

После введения Западом антироссийских санкций ряд иностранных компаний объявил о прекращении или ограничении деятельности на российском рынке. В частности, с 14 марта закрылись рестораны McDonald’s, также прекратили работу некоторые заведения KFC.

Столичные власти объявили о грантах для рестораторов, развивающих сети быстрого питания в Москве. Важные условия для получения гранта – открытие новых мест в сегменте недорогих кафе и прием на работу сотрудников. Размер субсидии будет зависеть от площади открываемых точек и особенностей их работы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Ресторан здорового питания "Грядка"
Ресторан здорового питания "Грядка"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.