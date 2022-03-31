Создатели сети "Грядка" планируют открыть в Москве около 20 ресторанов здорового питания

У сети уже 14 ресторанов по всей России

Создатели сети ресторанов здорового питания "Грядка" планируют открыть в Московском регионе около 20 ресторанов и заявляют, что смогут заменить McDonald's. Об этом рассказал владелец сети ресторанов "Грядка" Дмитрий Романов.

Как уточнил Романов, "Грядка" уже 11 лет работает в регионах. В 2020 году сеть решила зайти в Москву и построила фабрику на 5 тыс. кв. м в Лобне. Рестораны "Грядка" уже работают в Долгопрудном, Лобне и Дмитрове — всего 14 заведений по всей России.

Создатели сети планируют в течение полутора месяцев открыть восемь ресторанов в Москве и еще десять — в Московской области. При этом рестораны могут занимать площадь и 100, и 500 кв. м. Владельцы сети готовы открыть их на месте закрывающихся Starbucks и McDonald's.

Романов подчеркнул, что все продукты для ресторанов закупаются у отечественных производителей. Москвичи вместо гамбургеров смогут попробовать нормальной здоровой русской кухни.

— В перспективе, безусловно, мы сможем заменить McDonald's, потому что это навязанная с Запада нашим детям история. И мы готовы дать нормальное питание нашим детям, — подчеркнул владелец сети. Он добавил, что в настоящее время готовится заявка на грант мэра Москвы для развития сети ресторанов в столице.

После введения Западом антироссийских санкций ряд иностранных компаний объявил о прекращении или ограничении деятельности на российском рынке. В частности, с 14 марта закрылись рестораны McDonald’s, также прекратили работу некоторые заведения KFC.

Столичные власти объявили о грантах для рестораторов, развивающих сети быстрого питания в Москве. Важные условия для получения гранта – открытие новых мест в сегменте недорогих кафе и прием на работу сотрудников. Размер субсидии будет зависеть от площади открываемых точек и особенностей их работы.

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