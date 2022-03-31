ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин удвоил размер субсидий на покупку машин для такси и каршеринга

10:18
  • четверг
  • 31 марта 2022

Парк такси Московского региона насчитывает 155 тысяч автомобилей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об удвоении размера субсидий на покупку машин для такси и каршеринга, решение будет действовать в течение 2022 года, передает пресс-служба правительства столицы.

Собянин увеличил срок действия льготных парковочных разрешений для автомобилей каршеринга
Собянин рассказал о решениях по повышению устойчивости экономики и социальной сферы

"Увеличение субсидий позволит таксомоторным компаниям и операторам каршеринга выполнить свои финансовые обязательства перед кредитными учреждениями и лизинговыми компаниями и тем самым сохранить парк машин и доступность услуг для потребителей", - добавили в пресс-службе.

Уточняется, что городская программа поддержки приобретающих автомобили в кредит или лизинг таксмоторных компаний и операторов каршеринга реализуется с 2012 года. Это субсидии на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей и процентов по кредитам.

На сегодняшний день парк такси Московского региона насчитывает 155 тысяч автомобилей. На Москву приходится 60 тысяч, на область - 95 тысяч. 60% авто находятся в лизинге. В парке каршеринга - порядка 30 тысяч автомобилей (все в лизинге).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Такси
Такси
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.