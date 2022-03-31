Собянин удвоил размер субсидий на покупку машин для такси и каршеринга

Парк такси Московского региона насчитывает 155 тысяч автомобилей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об удвоении размера субсидий на покупку машин для такси и каршеринга, решение будет действовать в течение 2022 года, передает пресс-служба правительства столицы.

"Увеличение субсидий позволит таксомоторным компаниям и операторам каршеринга выполнить свои финансовые обязательства перед кредитными учреждениями и лизинговыми компаниями и тем самым сохранить парк машин и доступность услуг для потребителей", - добавили в пресс-службе.

Уточняется, что городская программа поддержки приобретающих автомобили в кредит или лизинг таксмоторных компаний и операторов каршеринга реализуется с 2012 года. Это субсидии на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей и процентов по кредитам.

На сегодняшний день парк такси Московского региона насчитывает 155 тысяч автомобилей. На Москву приходится 60 тысяч, на область - 95 тысяч. 60% авто находятся в лизинге. В парке каршеринга - порядка 30 тысяч автомобилей (все в лизинге).

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