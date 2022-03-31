Туроператоры вывезли всех россиян из-за рубежа

Это более 100 тысяч человек

Вывоз застрявших за границей российских туристов завершен.

Об этом 31 марта заявил Ростуризм. На родину вернулись чуть больше 100 тысяч человек.

"Туроператоры в сложнейших условиях закончили вывоз и вернули всех наших организованных туристов", - сообщила руководитель агентства Зарина Догузова.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что порядка 117 тысяч российских туристов испытали трудности с возвращением в страну.

После начала спецоперации на Украине власти Евросоюза согласовали запрет российским авиакомпаниям использовать европейское воздушное пространство. Вслед за Брюсселем об аналогичной мере объявили Соединенные Штаты. Россия предприняла ответные меры в соответствии с нормами международного права.

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