Чулпан Хаматова нашла работу в Латвии

Актриса уволилась из "Современника" и теперь играет рижском театре

Народная артистка России Чулпан Хаматова покинула театр "Современник". 23 марта актриса написала заявление об увольнении по собственному желанию. Руководство театра его удовлетворило.

Как пишет "Комсомолка" (kp.ru), Хаматова эмигрировала вместе с детьми в Ригу и устроилась на работу в местный театр. Художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис это подтвердил.

Чулпан Хаматова – актриса театра и кино, народная артистка России, лауреат Государственной премии России. В прошлом - ведущая актриса московского театра "Современник". Хаматова является одним из учредителей благотворительного фонда "Подари жизнь".

Ранее Хаматова говорила, что ей предлагали возглавить "Современник", но она отказалась это сделать.

Видео: смотрите выпуск программы "Временно доступен" с Чулпан Хаматовой

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