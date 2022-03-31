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Чулпан Хаматова нашла работу в Латвии

10:23
  • четверг
  • 31 марта 2022

Актриса уволилась из "Современника" и теперь играет рижском театре

Народная артистка России Чулпан Хаматова покинула театр "Современник". 23 марта актриса написала заявление об увольнении по собственному желанию. Руководство театра его удовлетворило.

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Как пишет "Комсомолка" (kp.ru), Хаматова эмигрировала вместе с детьми в Ригу и устроилась на работу в местный театр. Художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис это подтвердил.

Чулпан Хаматова – актриса театра и кино, народная артистка России, лауреат Государственной премии России. В прошлом - ведущая актриса московского театра "Современник". Хаматова является одним из учредителей благотворительного фонда "Подари жизнь".

Ранее Хаматова говорила, что ей предлагали возглавить "Современник", но она отказалась это сделать.

Видео: смотрите выпуск программы "Временно доступен" с Чулпан Хаматовой

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