Захарова обвинила США в дестабилизации ситуации в Евразии

Для этого Вашингтон вводит ручное управление марионеточными режимами, указал представитель МИД

Президент Украины снова просит оружие на Западе и требует очередных санкций в отношении России. Эти темы Владимир Зеленский поднял во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом и в обращении к парламенту Австралии.

Выступление перед Палатой представителей Нидерландов обернулось скандалом - одна из парламентских партий резко осудила приглашение украинского лидера.

После нового заявления Зеленского возникает вопрос, что за предложения украинская делегация представила в Стамбуле, кто их готовил и знал ли о них президент. Ведь сразу после переговоров позиция Киева была обозначена чётко: там отказываются от возвращения Крыма силой. Но Зеленский вновь призывает сражаться за каждую пядь украинской земли до конца.

На Украину сплошным потоком текут вооружения и военная техника. Германия готова направить более 2500 противотанковых гранатометов, а к концу мая планирует привезти еще столько же, сообщают немецкие СМИ. Не осталась в стороне и Норвегия - еще 2000 РПГ.

Но Киеву все мало. Просить поддержки Зеленский планирует и у Нидерландов. Но запланированное сегодня его видеообращение к парламенту страны вызвало резкое неприятие у ряда партий.

"Наивно и даже абсурдно видеть в Зеленском полусвятого. Недавно он запретил одиннадцать политических партий, включая крупнейшую оппозиционную партию страны. Были также запрещены критически настроенные телеканалы... Кроме того, украинская армия нередко позирует с нацистской символикой. А недавно в социальные сети просочились ужасающие факты насилия над беспомощными российскими военнопленными со стороны украинских войск. Все это делает его видеовыступление в нашем парламенте, мягко говоря, неуместным", - говорится в заявлении партии "Форум за демократию".

Нет единства и среди государств по вопросу предоставления Украине гарантий безопасности. В МИД Германии заявили, что Берлин готов это сделать. В Лондоне ответили, что Киев не получит тех же гарантий, что и члены НАТО. В Вашингтоне, как это характерно для нынешней администрации, сообщили, что пока не могут сказать ничего конкретного.

"Ещё есть вопросы, кто за войну? Став гарантом безопасности Украины, Белый дом взял бы на себя обязательства сохранения мира в этой стране. Но в планы американских либеральных демократов это не входит. Только поставки оружия, только биолаборатории, только ручное управление марионеточными режимами для дестабилизации ситуации в Евразии", - сказала представитель МИД России Мария Захарова.

Пока Белый дом делает вид, что раздумывает, экономическая ситуация в Европе стремительно ухудшается. Инфляция в Германии побила многолетние рекорды - более семи процентов в марте, против пяти в феврале. В Италии - массовые митинги против роста цен на фоне антироссийских санкций. Люди требуют отставки правительства. А в Польше экс-премьер Дональд Туск прогнозирует в ближайшее время подорожание хлеба не менее чем в четыре раза и называет это катастрофой. Хотя именно он - как в прошлом председатель Евросовета - должен знать истинные причины. То, чего не хотят признавать в ЕС, хорошо понимают в Китае.

"За словами Байдена скрывается суровая правда жизни, заключающаяся в том, что США не в состоянии помочь Евросоюзу отказаться от поставок российских энергоресурсов... ЕС, бездумно присоединившись к экономической кампании Соединённых Штатов против России, показывает всему миру, каково это - выстрелить себе в ногу", - пишет издание Global Times.

По-восточному прагматично к вопросу подходят в Японии. Премьер Фумио Кисида заявил, что страна не собирается выходить из нефтегазового проекта "Сахалин-2", поскольку заинтересована в продолжении закупок энергоресурсов.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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