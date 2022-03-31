Бывший узник тюрьмы украинских националистов рассказал о пережитом

Людей держали на голом полу без еды

В ходе спецоперации по защите Донбасса российские подразделения за сутки продвинулись на 6 километров. Поражены десятки ключевых военных объектов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны. Сегодня российская сторона открыла гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей из Мариуполя в сторону Запорожья. Более 600 беженцев уже приняли в Донецкой республике.

Плотный огонь из гранатометов и огнеметов. Атака настолько интенсивная, что националисты не могут высунуться из укрытий. Это последние кварталы в частном секторе Мариуполя, которые зачищают ополченцы и бойцы Росгвардии. Костяк радикалов прячется в промзоне. В основном на территории завода "Азовсталь". И оттуда им пока еще удается доставать из минометов до освобожденных кварталов города. Стараясь удержать свои позиции, националисты специально бьют по жилым домам.

Во дворе между домами - дверь. С надписью - погибли 14 человек. Все мирные жители. Рядом воронки от снарядов. Смертельные ранения люди получили во время артналетов ВСУ.

Специально для беженцев, которые хотят уйти из Мариуполя в сторону Украины, российские военные открыли гуманитарный коридор в направлении Запорожья. Киевская власть свои намерения не препятствовать выходу людей пока лишь декларирует. В реальности коридоры подконтрольные ВСУ и националистам выглядят вот так. Дорога усеяна противотанковыми минами. Люди выезжают на свой страх и риск.

В освобожденных поселках под Мариуполем ополченцы находят брошенные базы националистов. Отсюда радикалы убегали так быстро, что побросали все имущество, документы, личные дела, боеприпасы.

Еще одну базу батальона "Айдар" обнаружили в поселке Половинкино. Территория бывшего мясоперерабатывающего завода. В цеху, где в мирное время подвешивали сушить вяленую колбасу, националисты на крюках подвешивали пленных. В подвале истязали и мирных жителей, кого считали неблагонадежными. Сегодня бывшие узники застенков рассказывают - их держали на голом полу, без еды. Воду давали - один стакан в день.

"Морально сильно давили, имитировали расстрелы, сна лишали. Избиения постоянные, я в этой камере слышал, как вот тут бьют, слышно было, как кости хрустели", - заявил Дмитрий Курлянский, бывший узник тюрьмы националистов.

Остатки нацбатов ежедневно несут потери. Вот на передовой в Донбассе их изрядно потрепанные позиции. Ополченцы бьют с ювелирной точностью. Несколько секунд и заряд лег ровно в щель, где была пулеметная точка. А на этих кадрах - ликвидация опорного пункта запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор".

Первым снесли заброшенный дом, где укрывались боевики. Вторым - их наблюдательный пункт. Вместе с флагом.

В Харькове российские ВКС и дивизионы уничтожили десятки единиц техники, которые ВСУ прятало на территории военного института. На фото – все, что осталось от самоходных установок, танков, бронемашин.

"Высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожены крупные базы горючего в населенных пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск, с которых осуществлялось снабжение топливом украинской группировки войск на Донбассе. Оперативно-тактической и беспилотной авиацией поражены 52 военных объекта Украины", - заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В Запорожской области российские военные захватили целый автопарк ВСУ. Многие машины повреждены. Вот 15-тонный броневик. Стоимость - 5 миллионов гривен. Военные говорят - подойдет лишь для того, чтобы хулиганов пугать. В бою машина бесполезная. Толщина брони, как у картонной коробки.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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