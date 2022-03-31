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В Москве наградили победителей конкурса "Пробуждая сердца"

11:56
  • четверг
  • 31 марта 2022

Перед участниками выступили звезды театра и эстрады

В Москве наградили победителей творческого конкурса "Пробуждая сердца". Он посвящён памяти Василия Ланового. Организатор - движение "Бессмертный полк".

Торжественная церемония прошла в Музее Победы на Поклонной горе. Перед участниками выступили звёзды театра и эстрады. В этом году поступило более десяти тысяч заявок со всей страны. Награды вручили авторам лучших стихотворений, эссе и творческих постановок. По словам членов жюри, определить самых лучших было непросто.

"Всё было искренне! У нас же не был актёрский конкурс. Мы не оценивали, как хорошо и плохо читали. Главное - насколько это искренне и заинтересованно. Это же чувствуется – обмануть невозможно. Мне особенно понравились, конечно, вот эти групповые проекты, когда или семья принимала участие, или когда вот ребята собирались каким-то коллективом", - заявила Ирина Купченко, народная артистка РСФСР, председатель жюри конкурса "Пробуждая сердца".

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Конкурс "Пробуждая сердца"
Конкурс "Пробуждая сердца"
Конкурс "Пробуждая сердца"
Конкурс "Пробуждая сердца"
Конкурс "Пробуждая сердца"
Конкурс "Пробуждая сердца"
Конкурс "Пробуждая сердца"
Конкурс "Пробуждая сердца"
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