В московском метро запустили поезд в честь воссоединения Крыма с Россией

Состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение полугода

Поезд, посвящённый Крыму, запустили в московском метро. На составе и внутри вагонов изображены самые известные места и достопримечательности республики и города Севастополь: мыс Фиолент, Ласточкино гнездо, Балаклава, озеро Сиваш.

Пассажиры смогут также узнать интересные факты о полуострове. Состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение полугода. Его запуск приурочен к 8-летию исторического воссоединения Крыма с Россией.

"Москву, Крым и Севастополь всегда связывали особые отношения, особые чувства, независимо от того, какой исторический момент был в конкретное время. Эта связь остается на века. Всем москвичам будет интересно проехать на этом поезде - по сути это маленькая энциклопедия Крыма и Севастополя", - заявил Алексей Шапошников, председатель Московской городской думы.

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