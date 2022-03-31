Что известно о яхте Nord попавшего под санкции миллиардера Мордашова

Судно стоимостью 300 миллионов долларов прибыло во Владивосток с Сейшельских островов

В порт Владивостока сегодня зашла одна из крупнейших в мире яхт - Nord. Известно, что судно стоимостью 300 миллионов долларов прибыло с Сейшельских островов. И сразу стало объектом пристального внимания у местных жителей. Больше 140 метров в длину, вертолётные площадки, дайвинг-центр, кинотеатр и даже гараж для скоростного катера.

Рейсом из порта Виктория, что на Сейшельских островах, курсом во Владивосток. Кто знает, прошла бы когда-нибудь одна из крупнейших яхт в мире под Русским мостом, если бы не западные санкции. На подходе к порту собственность российского миллиардера Алексея Мордашова встречают местные фотографы-любители.

Корпус яхты Nord выполнен из стали, двигатели позволяют развивать максимальную скорость 20 узлов. Такое судно готово даже к трансатлантическим переходам. А переход от Сейшел до Владивостока занял почти 3 недели.

Судно Nord пришвартовалось прямо в центре Владивостока у причала Морского Вокзала. И сразу стало местной достопримечательностью. Десятки горожан пришли сюда, чтобы сфотографировать одну из крупнейших яхт в мире.

Размеры, конечно, впечатляют. 142 метра в длину. Это всего на 42 метра меньше, чем целый флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ракетный крейсер "Варяг". Горожане наблюдают за экипажем. По информации из открытых источников, обслуживает судно около 40 человек.

На корме развивается флаг Бермудских островов. Видны две вертолетные площадки. А вот о том, что находится внутри, можно узнать из интернета: 20 кают, бассейн, джакузи, спа-салон, дайвинг-центр, кинотеатр, пляжная зона, зона для барбекю, есть даже гараж для скоростного катера. Рассчитана яхта на 36 гостей.

Стоимость яхты оценивают от трехсот миллионов долларов. Собственник - Алексей Мордашов - один из богатейших бизнесменов в России. В прошлом году он возглавил рейтинг Forbes российских миллиардеров. Сейчас Мордашов попал под западные санкции. Яхту "Леди М" уже арестовали в Италии, а вот Nord удалось перегнать на Дальний Восток.

Оказавшись в такой ситуации, некоторые бизнесмены жалуются, что им не хватает денег на ресторан. Возглавлявший совет директоров "Альфа-банка" Петр Авен заявил на днях, что сомневается, сможет ли теперь платить домработнице и личному водителю. Миллиардеры перегоняют свои суда в Дубай, Черногорию, на Мальдивы. Но около 10 частных яхт уже под арестом. О том, как долго Nord будет оставаться во Владивостоке, и куда отправится дальше, официальной информации нет.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра".

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