Всего за ночь поражены 52 военных объекта Украины

В новом брифинге в четверг Министерство обороны России сообщило о взятии под полный контроль Золотой Нивы, форсировании реки Кашлагач, продвижении за сутки на 6 километров.

Крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожены крупные базы горючего в Днепропетровске, Новомосковске, Чугуеве и Лисичанске. Всего российской авиацией за ночь поражены 52 военных объекта Украины.

Всего с начала операции уничтожены 124 украинских самолета и 77 вертолетов, 341 беспилотник, 216 зенитных ракетных комплексов, 1815 танков и других боевых бронемашин, 195 установок РСЗО.

Силы ЛНР продвинулись на 5 километров и ведут бой на окраине Кременной.

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