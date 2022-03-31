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Глава Южной Осетии допустил объединение с Северной Осетией

10:51
  • четверг
  • 31 марта 2022

Это может произойти при включении Южной Осетии в состав России

В случае включения в состав Российской Федерации Южная Осетия может быть объединена с российским регионом Северная Осетия. Об этом в четверг, 31 марта, рассказал президент республики Анатолий Бибилов.
Южная Осетия решила войти в состав России

Как заявил глава Южной Осетии в эфире телеканала "Россия 24", "когда мы будем уже в составе Российской Федерации, внутри, есть процедуры, которые связаны с объединением субъектов".

Анатолий Бибилов отметил, что объединение двух регионов является "необходимым" шагом, однако оговорил, что "Южная Осетия может войти в состав России только как отдельный субъект".

Президент Южной Осетии также заявил, что "Алания у нас уже есть: и Северная Осетия — Алания и Южная Осетия — Государство Алания. Это уже одна Алания".

Ранее власти Южной Осетии рассказали о готовности предпринять юридические шаги для вхождения в состав Российской Федерации. Соответствующий референдум может пройти в ближайшее время — в мае-июне. Точнее станет известно после проведения выборов президента республики 10 апреля.

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