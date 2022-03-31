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Южная Осетия объяснила стремление помочь в спецоперации России

11:13
  • четверг
  • 31 марта 2022

Спецоперация - одна для всех, кто считает себя русскими, заявил глава Южной Осетии

Южная Осетия продолжит содействовать специальной военной операции России по защите республик Донбасса, поскольку Россия — является исторической родиной Южной Осетии. Об этом в четверг, 31 марта, рассказал президент республики Анатолий Бибилов.
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Бибилов заявил о необходимости понимать, что "специальная военная операция она одна для всех, кто считает себя русскими. Россия — наша историческая родина, это и наша операция, мы едины", а участники спецоперации — "мы все один народ".

Президент Южной Осетии напомнил, что многие выходцы из республики еще в 2014 году отправились ополченцами в Донбасс, "чтобы стать рядом с народом Донбасса, и мы это будем продолжать, конечно".

В эфире телеканала "Россия 24" Анатолий Бибилов подчеркнул, что "если мы там не победим, если мы там в логове этого нацизма не добьемся победы, завтра уже эти нацисты, вместе с националистами, нацистами республики Грузия будут уже в Южной Осетии".

Глава Южной Осетии назвал общей задачей "добить этот нацизм, неонацизм, фашизм".

Россия проводит спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля. 11 марта министр обороны Сергей Шойгу рассказал о большом количестве добровольцев, которые хотели бы принять участие в спецоперации. Президент России Владимир Путин одобрил отправку добровольцев на место ведения боевых действий.

В Кремле уточнили, что Шойгу говорил о представителях других государств — в основном с Ближнего Востока и из Сирии.

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