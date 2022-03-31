Сбербанк прокомментировал информацию о вскрытии ячеек клиентов

Все отношения между банком и клиентом прописаны в договоре

Сбербанк опроверг информацию о вскрытии банковских ячеек уехавших из страны россиян.

Все ценности клиентов находятся в безопасности согласно подписанным договорам аренды.

"Банк не вскрывает сейфы по действующим договорам аренды, а все договоры аренды сейфов действуют на прежних условиях вне зависимости от местонахождения клиента", - сообщила кредитная организация в своем Telegram-канале.

Ранее в СМИ появилась информация, что сейфовые ячейки уехавших россиян подлежат вскрытию, а их содержимое описывается и передается на "спецхранение".

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