В России с коронавирусом госпитализированы еще 3855 человек

Выявлено 19277 случаев

За сутки в России госпитализированы 3855 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего за сутки зафиксировано 19277 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 1130 человек, из них госпитализирован только 148.

Выздоровели за сутки 50496 человек. Скончались 345 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболел 17842925 человек. Умерли 368722 зараженных. Вылечились 16838787 заболевших.

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