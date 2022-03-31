Бочкарев: Завершена реконструкция кинотеатра "Киргизия" на востоке Москвы

Он откроется в первом полугодии 2022 года

Реконструкция здания московского кинотеатра "Киргизия" в Новогирееве завершена.

Помещение кинотеатра расширили, заменили несущие строительные конструкции, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Программа реконструкции устаревших советских кинотеатров реализуется за счет средств инвестора.

Кинотеатр уже получил заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Ввод в эксплуатацию ожидается в первом полугодии 2022 года.

"Сначала станет доступна торговая часть, а кинотеатр откроется после дооснащения технологическим оборудованием", - добавил Бочкарев.

В составе кинотеатра откроются шесть залов на 342 места. К нему добавятся супермаркет, киоски, фудкорт, площадки для проведения выставок, подземная автостоянка, а также многофункциональный общественный центр.

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