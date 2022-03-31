Минобороны сообщило о ходе спецоперации по защите Донбасса

Уничтожено до 60 националистов

Российская армия в ходе специальной военной операции по защите Донбасса за сутки продвинулась на 6 километров. Как рассказали в военном ведомстве, уничтожено до 60 националистов, два танка, четыре БМП, девять автомобилей.

Кроме того, подразделения российской армии взяли под контроль населенный пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепилась на выгодном рубеже.

Также в Минобороны сообщили, что в течение ночи оперативно-тактической и беспилотной авиацией поражены 52 военных объекта Украины.

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