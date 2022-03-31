ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны сообщило о ходе спецоперации по защите Донбасса

11:10
  • четверг
  • 31 марта 2022

Уничтожено до 60 националистов

Российская армия в ходе специальной военной операции по защите Донбасса за сутки продвинулась на 6 километров. Как рассказали в военном ведомстве, уничтожено до 60 националистов, два танка, четыре БМП, девять автомобилей.

Кроме того, подразделения российской армии взяли под контроль населенный пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепилась на выгодном рубеже.

Также в Минобороны сообщили, что в течение ночи оперативно-тактической и беспилотной авиацией поражены 52 военных объекта Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие ВС России на Украине
Военнослужащие ВС России на Украине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.