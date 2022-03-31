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В Турции заявили, что проблем с поставками газа из России не будет

11:17
  • четверг
  • 31 марта 2022

В краткосрочной перспективе заменить эти поставки нечем

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью каналу Аhaber, что республика пока не способна отказаться от поставок российского газа.

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"Нет, в краткосрочной перспективе это невозможно", - отметил дипломат.

Вместе с тем он добавил, что проблем с поставками газа из России не будет.

"Мы не вводили санкции. Мы закупаем у России 40% требуемого нам газа", - уточнил Чавушоглу.

Ранее президент России Владимир Путин поручил реализовать меры по переводу расчетов за газ на рубли для недружественных стран до 31 марта 2022. Турция в список этих государств не входит.

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