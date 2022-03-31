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Участникам спецоперации по защите Донбасса вручили госнаграды

11:52
  • четверг
  • 31 марта 2022

Церемония прошла на передовой

За героизм и самоотверженность российским военнослужащим, которые отличились в ходе спецоперации по защите Донбасса, вручили государственные награды.

Церемония прошла на передовой, в знаковом месте - у мемориала советским воинам, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Командующий войсками Восточного военного округа, генерал-полковник Александр Чайко вручил Ордена Мужества и медали "За отвагу".

В Минобороны также рассказали о новых подвигах российских военных. Сержант Давид Асаев под огнём сумел восстановить поврежденное артиллерийское орудие и силами экипажа прямой наводкой уничтожил миномётные расчеты противника, создав условия для контрудара.

Старший прапорщик Андрей Путилин, несмотря на обстрелы, оперативно настроил повреждённую станцию спутниковой связи. В штаб удалось передать координаты и нанести удар по неприятелю.

Рядовой Андрей Хасанов в ходе боя сумел пробраться в тыл противника, заминировать бронетехнику и дистанционно взорвать её. Лишённые огневой поддержки националисты были вынуждены бежать.

Капитан Юрий Овсянников вместе с экипажами танковой роты при освобождении населённого пункта с ходу прорвал оборону ВСУ, уничтожил больше десятка единиц техники. В результате наступления нашим бойцам удалось разгромить превосходящие силы неприятеля.

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