Медведев объяснил выгоду Польши в ситуации с Украиной

Варшава рассчитывает подняться за счет Киева

Польша надеется на значимый подъем своей роли в европейском хозяйстве за счет Украины. Такое мнение в четверг, 31 марта, высказал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Как написал Медведев в статье для агентства Sputnik Polska, Варшава "клянется в славянской верности, помощи оружием и деньгами". Однако политик отметил, что "клятвенно уверять – это одно, а делать – другое".

Власти Польши, по словам Медведева, оказались в сложном положении, поскольку число беженцев с Украины в стране приблизилось к 2 млн человек, однако "поляки встречают без радости и вовсе не готовы делиться с ними "последней рубашкой", едой, субсидиями и рабочими местами".

При этом польские власти обустраивают беженцев на средства США, так как "собственные средства в такую благотворительность ей вкладывать совсем не хочется – учитывая затянувшийся кризис практически во всех отраслях экономики страны".

В Министерстве иностранных дел России ранее заявили, что принятое польскими властями решение об объявлении персонами нон грата 45 сотрудников российских учреждений в Варшаве — сознательный шаг к окончательному разрушению двусторонних отношений. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что все это будет учитываться в практических шагах России в отношении Польши.

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