В армию отправятся 134,5 тысячи юношей

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в Вооруженные силы.

Призыв продлится с 1 апреля по 15 июля 2022 года. На военную службу отправятся 134,5 тысячи молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет.

Этим же указом Путин поручил осуществить увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил, весенний призыв-2022 будет меньше, чем год назад, и подчеркнул, что срочников не будут отправлять в горячие точки.

9 марта Минобороны России сообщило об обнаружении нескольких фактов присутствия срочников в числе войск, которые принимают участие в спецоперации на Украине. Делом занялась военная прокуратура.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что солдаты и офицеры срочной службы не будут привлекаться к специальной военной операции России по защите ДНР и ЛНР. Также не планируется призывать резервистов.

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