Зеленский попросил у Австралии броневики

И новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский в режиме видеоконференции обратился к парламенту Австралии.

"Украина должна иметь все необходимое на поле боя. Например, у вас есть прекрасные бронемашины "Бушмастер", которые могут существенно помочь Украине", - сказал он (цитата по ТАСС).

Также украинский лидер пригласил австралийцев в "приморские регионы, на наше побережье Черного и Азовского морей, для обновления портов". Как отметил Зеленский, именно возрождение морской отрасли Украины может стать личным вкладом Австралии в стабильность.

Не обошлось и без призывов по поводу санкций - президент Украины попросил австралийский парламент ввести новые ограничения против Москвы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида.

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